В Ижевске заменили мемориальную плиту в честь визита императора Александра I

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заменили мемориальную плитку, увековечивающую память о визите императора Александра I. Об этом в соцсетях сообщил почётный гражданин Ижевска, профессор Евгений Шумилов.

Напомним, месяцем ранее мемориальные плиты с поспешностью были установлены на Александрийской звоннице на территории собора Александра Невского. После этого в соцсетях развернулась дискуссия — стиль оформления и фактические ошибки в тексте не оставили равнодушными многих краеведов. Самой яркой была названа опечатка в «прозвище» императора Александра. Вместо благословенного он назывался благословленным.

«Могучая кучка активных "доброжелателей" (для подобных сейчас появился неологизм: хайпожоры) обрушилась на меня: "Наказать! Оштрафовать! Лишить!». Причиной столь бурных "Страстей по букве Л" стала именно она, мягкая да любимая всеми буква, вставленная по инерции звучания исполнителем в слово БЛАГОСЛОВЕННЫЙ вопреки утверждённому эскизу. Раздутые страсти сдулись. На днях гранитную доску заменили за счёт допустившего брак исполнителя», — сообщил идейный вдохновитель мемориала Евгений Шумилов.

В остальном текст и оформление мемориальной плиты не претерпели изменений, цвет букв теперь золочёный.