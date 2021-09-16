Жителям Глазова предложили решить судьбу памятника Павлу Морозову

В настоящее время скульптура находится на реставрации.





Глазов. Удмуртия. Глава Глазова Сергей Коновалов предложил жителям города высказать своё мнение насчёт дальнейшей судьбы памятника Павлу Морозову, который временно покинул место своего обитания в сквере на улице Кирова. Об этом мэр северной столицы республики сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Во время демонтажа скульптура от ветхости раскололась на части. Сейчас она находится на реставрации.

«Слышу противоречивые мнения о том, вернуть памятник в обновленный сквер или подыскать ему новое место. Наблюдаю тенденцию: взрослые горожане за сохранение прежнего места, молодежь – за перенос в парк Горького или передачу пионера-героя в народный музей истории детского движения. Пока памятник реставрируют – пишите предложения в комментариях. Мы пока за то, чтобы вернуть», — написал Коновалов.

Напомним, что памятник Павлу Морозову установили в 1966 году ученики средней школы №6. Средства дети собрали сами путём сдачи металлолома и макулатуры.



13-летний Павлик Морозов и его 8-летний брат Фёдор были убиты в 1932 году собственным дедом и двоюродным братом. Соучастницей убийства признали бабушку братьев, а организатором — дядю. Причиной расправы стала месть родственников за то, что Павел подтвердил показания своей матери против отца Трофима Морозова, который будучи председателем сельсовета незаконно продавал спецпереселенцам (кулакам) справки о приписке к муниципалитету и отсутствии у них долгов перед государством.





