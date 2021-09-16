В Удмуртии побит антирекорд по суточной заболеваемости ковидом

Скончались 10 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 230 человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Положительные тесты получили 136 жителей Ижевска, 23 человека из Глазова, 10 — из Завьяловского района. В остальных городах и районах республики количество заболевших не превышает 9 граждан.

136 пациентов выздоровели, 10 — скончались. Пяти умершим женщинам было от 37 до 95 лет, мужчинам — от 57 до 85 лет.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 50 201 случай коронавирусной инфекции. Из них 41 064 человека выздоровели, 1 789 скончались.