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В Удмуртии побит антирекорд по суточной заболеваемости ковидом

09:22, 16 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии побит антирекорд по суточной заболеваемости ковидом
09:22, 16 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
1675
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье
Фото: twenty20.com
1675
0

Скончались 10 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 230 человек заболели коронавирусной инфекцией.  Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте». 

Положительные тесты получили 136 жителей Ижевска, 23 человека из Глазова, 10  из Завьяловского района. В остальных городах и районах республики количество заболевших не превышает 9 граждан.

136 пациентов выздоровели, 10 — скончались. Пяти умершим женщинам было от 37 до 95 лет, мужчинам — от 57 до 85 лет.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 50 201 случай коронавирусной инфекции. Из них 41 064 человека выздоровели, 1 789 скончались.

09:22, 16 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
1675
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье
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