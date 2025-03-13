Ижевск. Удмуртия. В Ижевске неудачей завершились два конкурса по определению подрядчиков, от которых требовалось провести ремонт двух объектов культурного наследия — монумента «Навеки с Россией» и здания бывшего кинотеатра «Спартак». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Напомним, последний раз монумент «Навеки с Россией» ремонтировали в 2008 году. Весной 2024 года «Сусанину» сообщили в администрации города, что восстановительные работы на объекте требуют вложения 36 млн рублей. К тому моменту отдельные элементы стелы уже обветшали и создавали угрозу жизни и здоровью горожан.

Городские власти приняли решение отремонтировать памятник дружбы русского и удмуртского народов в 2025 году. В феврале начался конкурс по определению подрядчика. Начальную цену контракта установили в 33,9 млн рублей. Однако заявок от потенциальных исполнителей так и не поступило. Конкурс пройдёт повторно. Планируется, что ремонт завершится до конца ноября 2025 года.

Также неудача постигла конкурс по определению подрядчика на сохранение здания бывшего кинотеатра «Спартак» 1939 года постройки. Это очередной этап работ, которые начались в 2024 году.

Сейчас начальная цена контракта на выполнение работ составляет 19,9 млн рублей. Поскольку подрядчика найти не удалось, конкурс пройдёт повторно.