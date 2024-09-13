В Ижевске начался ремонт памятника воину-освободителю на улице Пушкинской

Ижевск. Удмуртия. У здания администрации Первомайского района Ижевска начался ремонт памятника воину-освободителю, установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подрядчику предстоит заменить облицовку памятника, отремонтировать брусчатку и ступени на площади. Стоимость работ составит чуть более 2 млн рублей. Ремонт, согласно заключенному контракту, должен завершится к 30 сентября.

Напомним, что памятник был установлен в 1975 году.