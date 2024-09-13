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В Ижевске начался ремонт памятника воину-освободителю на улице Пушкинской

17:15, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начался ремонт памятника воину-освободителю на улице Пушкинской
17:15, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники
Фото: Администрация Ижевска
11
0

Монумент установили в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ижевск. Удмуртия. У здания администрации Первомайского района Ижевска начался ремонт памятника воину-освободителю, установленного в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Подрядчику предстоит заменить облицовку памятника, отремонтировать брусчатку и ступени на площади. Стоимость работ составит чуть более 2 млн рублей. Ремонт, согласно заключенному контракту, должен завершится к 30 сентября. 

Напомним, что памятник был установлен в 1975 году. 

17:15, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники