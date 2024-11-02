В Ижевске готовится реставрация памятника Андрею Дерябину

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на разработку проекта сохранения бюста Андрея Дерябина на набережной, старейшего из сохранившихся памятников города. Соответствующий аукцион завершился на портале госзакупок.

Начальная цена контракта превысила 552 тысячи рублей. Проектные документы подрядчик должен подготовить к 15 декабря.

Напомним, памятник Андрею Дерябину был установлен в честь 100-летия со дня основания оружейного завода — 10 июня 1907 года по старому стилю. Автором проекта и модели является ижевский художник-самоучка Иван Никанорович Ситников.

В раннесоветские годы бюст «царского слуги» оказался под угрозой сноса. Звучали отдельные предложения заменить его бюстом Ленина, но в жизнь они так и не воплотились. Память об основателе оружейного завода осталась жива.