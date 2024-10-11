В Вологде решили поставить памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному

Вологда. Вологодская область. Памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному появятся в Вологде. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.

В своем телеграм-канале губернатор написал, что установить памятник советскому лидеру решено в связи с запросом со стороны общественности.

Филимонов добавил, что при всей неоднозначности роли личности Сталина нужно «признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

По словам руководителя области, фигуру Сталина установят на территории дома-музея, в котором будущий генсек ЦК ВКП(б) и КПСС проживал зимой 1911-1912 годов, когда отбывал ссылку в Вологде. Скульпторы уже заканчивают работу над монументом, отметил Филимонов

Также в столице региона планируют установить памятник Ивану Грозному. Как написал Георгий Филимонов, многие события из жизни царя связаны с Вологдой.

Напомним, в 2023 году памятники Иосифу Сталину появились в Волгограде, а также в городе Орлове Кировской области.