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В Вологде решили поставить памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному

13:14, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Вологде решили поставить памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному
13:14, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
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#Вологда\n#памятники\n#история\n#губернатор\n#Иван Грозный\n#Иосиф Сталин
Фото: t.me/filimonov_official
44
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По словам губернатора, это делается по просьбе общественности.

Вологда. Вологодская область. Памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному появятся в Вологде. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.

В своем телеграм-канале губернатор написал, что установить памятник советскому лидеру решено в связи с запросом со стороны общественности. 

Филимонов добавил, что при всей неоднозначности роли личности Сталина нужно «признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею».

По словам руководителя области, фигуру Сталина установят на территории дома-музея, в котором будущий генсек ЦК ВКП(б) и КПСС проживал зимой 1911-1912 годов, когда отбывал ссылку в Вологде. Скульпторы уже заканчивают работу над монументом, отметил Филимонов

Также в столице региона планируют установить памятник Ивану Грозному. Как написал Георгий Филимонов, многие события из жизни царя связаны с Вологдой.

Напомним, в 2023 году памятники Иосифу Сталину появились в Волгограде, а также в городе Орлове Кировской области.

13:14, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Вологда\n#памятники\n#история\n#губернатор\n#Иван Грозный\n#Иосиф Сталин