Стали известны причины смертельного ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

Погиб водитель мотоцикла.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 15 сентября на улице Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что 23-летний водитель «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги в районе УдГУ, не дал преимущество мотоциклу «Сузуки», который ехал по главной. В результате чего произошло столкновение, после которого байк врезался в идущий навстречу автомобиль.

22-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Отметим, что прав на управление у него не было, а сам мотоцикл был незарегистрирован.