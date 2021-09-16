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Стали известны причины смертельного ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

11:40, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
Стали известны причины смертельного ДТП на улице Удмуртской в Ижевске
11:40, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
2084
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
2084
0

Погиб водитель мотоцикла.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 15 сентября на улице Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что 23-летний водитель «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги в районе УдГУ, не дал преимущество мотоциклу «Сузуки», который ехал по главной. В результате чего произошло столкновение, после которого байк врезался в идущий навстречу автомобиль. 

22-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Отметим, что прав на управление у него не было, а сам мотоцикл был незарегистрирован. 

11:40, 16 сентября, 2021
Юрий Абашев
2084
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
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