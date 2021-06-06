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Национальная библиотека Удмуртии оцифрует свыше 200 уникальных книг

14:20, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
Национальная библиотека Удмуртии оцифрует свыше 200 уникальных книг
14:20, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
611
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#элекронные книги\n#книги
Фото: ИА «СУСАНИН»
611
0

Издания станут доступны всем желающим.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 редких книг планируют оцифровать в Национальной библиотеке Удмуртии. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Удмуртия».

В 2021 году будут оцифрованы 34 документа, часть из них сначала отреставрируют. Всего в «цифру» переведут 205 книжных памятников. Работа продолжится три года.

Раньше редкие экземпляры можно было получить только по письменному заявлению и исключительно для использования в библиотеке. После оцифровки издания появятся на сайте Национальной электронной библиотеки. Часть экземпляров уже доступна.

14:20, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
611
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#элекронные книги\n#книги