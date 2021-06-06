Национальная библиотека Удмуртии оцифрует свыше 200 уникальных книг

Издания станут доступны всем желающим.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 редких книг планируют оцифровать в Национальной библиотеке Удмуртии. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Удмуртия».

В 2021 году будут оцифрованы 34 документа, часть из них сначала отреставрируют. Всего в «цифру» переведут 205 книжных памятников. Работа продолжится три года.

Раньше редкие экземпляры можно было получить только по письменному заявлению и исключительно для использования в библиотеке. После оцифровки издания появятся на сайте Национальной электронной библиотеки. Часть экземпляров уже доступна.