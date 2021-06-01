Итоги дня: инцидент в магазине Ижевска и последствия шумной пенной вечеринки на фан-зоне

О самых главных новостях прошедшего вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 42 жителя, зараженных ковидом. 48 пациентов выписали.

Конфликт:

В Ижевске в одном из магазинов мужчина распылил перцовый баллончик. Причиной стал конфликт с продавцом.

Кешбэк:

Родители, купившие путевки в лагерь для детей до 25 мая, смогут вернуть половину стоимости путевки. Возврат можно реализовать через Госуслуги.

Этнофестиваль:

Фестиваль финно-угорских народов пройдет в Ижевске 3 июня. Праздник состоится на Центральной площади.

Последствия дискотеки:

Гендиректор «Парков Ижевска» получил выговор за шумную вечеринку на фан-зоне. Штраф ждет и организатора пенной вечеринки.

Отменили:

Оштрафованный за участие в митинге мужчина доказал, что попал в оцепление полиции. Верховный суд Удмуртии отменил решение суда первой инстанции.

Погода:

До конца недели в Удмуртии будет сухо. В выходные днем ожидается +21, +26 градусов.