Итоги дня: инцидент в магазине Ижевска и последствия шумной пенной вечеринки на фан-зоне

О самых главных новостях прошедшего вторника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 42 жителя, зараженных ковидом. 48 пациентов выписали.
Конфликт:
В Ижевске в одном из магазинов мужчина распылил перцовый баллончик. Причиной стал конфликт с продавцом.
Кешбэк:
Родители, купившие путевки в лагерь для детей до 25 мая, смогут вернуть половину стоимости путевки. Возврат можно реализовать через Госуслуги.
Этнофестиваль:
Фестиваль финно-угорских народов пройдет в Ижевске 3 июня. Праздник состоится на Центральной площади.
Последствия дискотеки:
Гендиректор «Парков Ижевска» получил выговор за шумную вечеринку на фан-зоне. Штраф ждет и организатора пенной вечеринки.
Отменили:
Оштрафованный за участие в митинге мужчина доказал, что попал в оцепление полиции. Верховный суд Удмуртии отменил решение суда первой инстанции.
Погода:
До конца недели в Удмуртии будет сухо. В выходные днем ожидается +21, +26 градусов.