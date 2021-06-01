На пути к норме: в выходные в Удмуртию вернётся тепло

В будни температурный фон будет ниже климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. До конца недели в Удмуртии ожидается преимущественно сухая погода. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В будни температура сохранится ниже климатических норм на 3-5 градусов Цельсия. Ночью похолодает до +2, +7, местами есть вероятность заморозков на почве до 0, -2. Днём столбик термометра поднимется до +14, +19 градусов.

2 июня ожидается усиление ветра до 13 м/с, а 3 и 4 июня порывы достигнут 15-17 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные дни погода устремится к своим климатическим нормам. Ночью ожидается до +8, +13 градусов, днём +21, +26.