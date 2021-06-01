В Ижевске на центральной площади исполнят карельский рэп и йойки саамов

В столице Удмуртии пройдет всероссийский фестиваль финно-угорских народов.

Ижевск. Удмуртия. Жителей столицы Удмуртии приглашают на всероссийский этнофестиваль. За один вечер зрители познакомятся с культурой финно-угорских народов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

3 июня в 17:30 в Ижевске на Центральной площади стартует фольклорный фестиваль, который пройдет в рамках всероссийского форума финно-угорских народов. Зрителей ждут выступления народных коллективов из Карелии, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии.

На фестивале будет открыта школа традиционного удмуртского танца, мастер-классы проведут участники образцовой хореографической студии «Чебеляй». Лучшие образцы народного творчества марийцев представят артисты танцевального ансамбля «Царамис» из Алнашского района Удмуртии и ижевского вокального коллектива «Ош пеледыш».

Кроме того, в программе концерта – уникальное выступление солисток фольклорного коллектива «Елле» из Мурманской области. Его вокалистки - одни из немногих в мире, кто исполнят традиционные песнопения саамов – йойки.

На протяжении всего праздника будут проходить показы ижевского театр моды «Квилт», который представит коллекции современных костюмов в стиле этно.

Колоритный этно-вечер завершат артисты бесермянского ансамбля «Азвесь крезь» и гость из Петрозаводска Ondrei (Андрей Горшков). Артист Национального театра Карелии известен своими рэп-обработками народных песен, в том числе современным звучанием знаменитых рун финского эпоса «Калевала».