Оштрафованный за участие в январском митинге житель Ижевска доказал свою невиновность

Он попал в оцепление правоохранителей.

Ижевск. Удмуртия. Оштрафованный за участие в несогласованном митинге житель Ижевска доказал свою невиновность. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Октябрьский районный суд оштрафовал 43-летнего мужчину на 10 тыс. рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. Житель Ижевска обжаловал это решение. Как стало ясно по имеющимся в деле видеозаписям, ижевчанин попал в оцепление полиции, но сам участия в митинге не принимал.

Верховный суд Удмуртии прекратил дело об административном правонарушении в связи с отсутствием доказательств совершения мужчиной противоправных действий.

Напомним, 31 января на Центральной площади Ижевска начались провокации.