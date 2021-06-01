Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

Оштрафованный за участие в январском митинге житель Ижевска доказал свою невиновность

16:25, 01 июня, 2021
Анна Торхова
Оштрафованный за участие в январском митинге житель Ижевска доказал свою невиновность
16:25, 01 июня, 2021
Анна Торхова
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#митинг\n#Центральная площадь Ижевска\n#Алексей Навальный\n#Верховный суд Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
252
0

Он попал в оцепление правоохранителей.

Ижевск. Удмуртия. Оштрафованный за участие в несогласованном митинге житель Ижевска доказал свою невиновность. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Октябрьский районный суд оштрафовал 43-летнего мужчину на 10 тыс. рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. Житель Ижевска обжаловал это решение. Как стало ясно по имеющимся в деле видеозаписям, ижевчанин попал в оцепление полиции, но сам участия в митинге не принимал.

Верховный суд Удмуртии прекратил дело об административном правонарушении в связи с отсутствием доказательств совершения мужчиной противоправных действий.

Напомним, 31 января на Центральной площади Ижевска начались провокации.

16:25, 01 июня, 2021
Анна Торхова
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#митинг\n#Центральная площадь Ижевска\n#Алексей Навальный\n#Верховный суд Удмуртии