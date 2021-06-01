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Гендиректор «Парков Ижевска» получил выговор за слишком шумную пенную вечеринку

10:53, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
Гендиректор «Парков Ижевска» получил выговор за слишком шумную пенную вечеринку
10:53, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Парк Кирова
Фото: Парки Ижевска
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Организатора пенной вечеринки ждёт штраф.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин получил выговор за слишком шумную пенную вечеринку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

В ночь с 14 на 15 мая жители города пожаловались в полицию на шум. Он исходил из парка имени Кирова, где в тот момент проходила пенная вечеринка. Её окончание было запланировано на 04:00, однако из-за жалоб полицейские потребовали завершить раньше.

Городская администрация по данному случаю провела проверку. В ходе неё выяснилось, что для проведения мероприятия «Парки Ижевска» заключили договор субаренды с третьим лицом. При этом администрация города, как собственник участка, не была поставлена в известность.

В письменном объяснении Сергей Буторин нарушение тишины признал. Он получил выговор от городской администрации. 

Организатору пенной вечеринки за нарушение тишины и покоя может грозить штраф от 1 до 50 тыс. рублей.

После инцидента мэр Ижевска Олег Бекмеметьев принёс жителям города свои извинения «за вопиющие нарушения режима тишины».

10:53, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
301
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Парк Кирова