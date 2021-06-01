Гендиректор «Парков Ижевска» получил выговор за слишком шумную пенную вечеринку

Организатора пенной вечеринки ждёт штраф.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин получил выговор за слишком шумную пенную вечеринку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ночь с 14 на 15 мая жители города пожаловались в полицию на шум. Он исходил из парка имени Кирова, где в тот момент проходила пенная вечеринка. Её окончание было запланировано на 04:00, однако из-за жалоб полицейские потребовали завершить раньше.

Городская администрация по данному случаю провела проверку. В ходе неё выяснилось, что для проведения мероприятия «Парки Ижевска» заключили договор субаренды с третьим лицом. При этом администрация города, как собственник участка, не была поставлена в известность.

В письменном объяснении Сергей Буторин нарушение тишины признал. Он получил выговор от городской администрации.

Организатору пенной вечеринки за нарушение тишины и покоя может грозить штраф от 1 до 50 тыс. рублей.

После инцидента мэр Ижевска Олег Бекмеметьев принёс жителям города свои извинения «за вопиющие нарушения режима тишины».