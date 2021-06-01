Программа кешбэка продлится до конца октября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут вернуть половину стоимости путёвок в детские лагеря, купленных до 25 мая. Об этом сообщает Центр управления регионом Удмуртской Республики.

У жителей Удмуртии появится возможность вернуть до 50% стоимости путёвки, оплаченной картой «МИР». Максимальный возврат составит 20 тыс. рублей. Воспользоваться программой можно несколько раз для нескольких детей. Реализовать возврат получится через сайт Госуслуг.

«Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что акция продлится до 15 сентября.

Перечень лагерей, участвующих в акции, будет доступен на сайте мирпутешетсвий.рф. Так, в Удмуртии уже участвуют лагеря «Лесная сказка», «ОК «Березка», «Заря» и «Оранжевое настроение».

Отмечается, что всего этим летом в Удмуртии будут работать 590 учреждений детского отдыха.