Итоги дня: доходы команды Удмуртии и молодой человек с ружьем в Ижевске

О самых главных новостях четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 43 новых случая коронавируса. 41 пациент выздоровел.
13 лет спустя:
В ИжГТУ решили вновь открыть военную кафедру. Университет возобновит подготовку специалистов в интересах Министерства обороны.
Доходы:
Глава Удмуртии в 2020 году заработал 4,8 млн рублей. Среди членов правительства региона больше всех получила Эльвира Пинчук – более 44,8 млн рублей.
Теперь у нас:
В Ижевск начали привозить московские троллейбусы. Транспорт еще раз проверят, после чего перекрасят в красный и белый цвета.
Полетели:
Яйца японских и даурских журавлей из Удмуртии отправили в Амурскую область. Эмбрионы доставили для восполнения популяции исчезающих птиц.
Подозрительно:
В Ижевске днем 27 мая задержали молодого человека с ружьем. Оружие оказалось для игры в пейнтбол.