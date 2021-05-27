Итоги дня: доходы команды Удмуртии и молодой человек с ружьем в Ижевске

О самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 43 новых случая коронавируса. 41 пациент выздоровел.

13 лет спустя:

В ИжГТУ решили вновь открыть военную кафедру. Университет возобновит подготовку специалистов в интересах Министерства обороны.

Доходы:

Глава Удмуртии в 2020 году заработал 4,8 млн рублей. Среди членов правительства региона больше всех получила Эльвира Пинчук – более 44,8 млн рублей.

Теперь у нас:

В Ижевск начали привозить московские троллейбусы. Транспорт еще раз проверят, после чего перекрасят в красный и белый цвета.

Полетели:

Яйца японских и даурских журавлей из Удмуртии отправили в Амурскую область. Эмбрионы доставили для восполнения популяции исчезающих птиц.

Подозрительно:

В Ижевске днем 27 мая задержали молодого человека с ружьем. Оружие оказалось для игры в пейнтбол.