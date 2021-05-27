В Ижевск начали поступать подержанные московские троллейбусы

Транспорт обретет новый традиционный для Ижевска бело-красный дизайн.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск поступают незадействованные московские троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Москве, в связи с заменой троллейбусов новыми электробусами, руководство столицы решило передать неиспользуемый транспорт в регионы.

По словам генерального директора «ИжГЭТ» Андрея Батова, специалисты предприятия заранее ознакомились с данными троллейбусами и положительно оценили их состояние.

Техника оснащена электронной системой управления тяговым двигателем, благодаря которому пуск и торможение становится плавнее. Одними из преимуществ московских троллейбусов являются низкий пол и просторные площадки в салоне.

На поступившем в Ижевск общественном транспорте проведут необходимые регламентные работы и обновят лакокрасочное покрытие. Подвижной состав будет покрашен в традиционные для Ижевска цвета - белый и красный.

В город поступят троллейбусы преимущественно 2012 года выпуска, средний срок эксплуатации которых – 8-9 лет. На данный момент возраст работы ижевских троллейбусов составляет 26 лет, а износ парка 93,63% от нормативного срока службы.

Поэтому для обновления подвижного состава министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии совместно с муниципалитетом и предприятием «ИжГЭТ» подали заявку на участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему в 2020 году в Ижевск поступили 16 новых трамваев.