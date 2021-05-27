Глава Удмуртии отчитался о своих доходах в 2020 году

Александр Бречалов заработал более 4,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году глава Удмуртии Александр Бречалов, с учетом иных доходов, заработал 4 843 439,62 рубля. Данные опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Недвижимости в собственности Александра Владимировича нет, а вот в пользовании есть квартира общей площадью 147,5 кв. м. Также он является собственником автомобиля Volkswagen 7HC Multivan.

Супруга Бречалова за 2020 год отразила в декларации доход в 3 629 253,19 рубля. В ее собственности находятся 4 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства, один земельный участок для индивидуальной жилищной застройки, а также 2 жилых дома и квартира.

В 2019 году доход главы Удмуртской Республики, с учетом продажи недвижимости, был почти в 5 раз выше - 18 225 183,92 рубля.

Ранее стало известно, что глава Ижевска Олег Бекмеметьев в 2020 году получил более 4,6 млн рублей.