Вице-премьер Эльвира Пинчук обогнала по доходам в 2020 году всех членов правительства Удмуртии

Среди министров самый высокий доход оказался у Дмитрия Сурнина.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны доходы членов правительства Удмуртии за 2020 год. Документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Больше всех в прошлом году заработала зампредседателя кабмина Удмуртии Эльвира Пинчук - 44 894 444, 13 рубля. В ее собственности находятся две квартиры, земельный участок и жилой дом. Ее супруг получил более 3,2 млн рублей. В его собственности есть квартира и моторная лодка, а в пользовании - жилой дом и земельный участок. У их ребенка в пользовании квартира, земельный участок и жилой дом.

Почти в 4 раза меньше Пинчук заработал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов - 10 163 132,37 рубля. У него в собственности есть дачный участок, жилой дом, 2/3 доли в трехкомнатной квартире, мотоцикл «Кавасаки VN 1600 NOMAD». У его жены имеется автомобиль «Лексус RX270», дачный участок, жилой дом, доля в квартире, квартира и машиноместо. В пользовании у их семьи есть несколько квартир.

Первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов задекларировал 5 904 890,64 рубля. В его собственности – 11 помещений, машиноместо, апартаменты, автомобили «Ягуар ХК8» и «Мерседес Бенц S500 4Matic». В пользовании у Сунцова квартира, как и у его ребенка.

Больше всех из министров в прошлом году заработал министр строительства Дмитрий Сурнин - 4 539 761,73 рубля. Он является собственником одной лодки, но в пользовании у него две квартиры, жилой дом, земельный участок. У супруги, заработавшей 196 349,95 рубля, есть квартира, кладовая, два машиноместа, автомобиль «ВАЗ 21074». В пользовании участок, жилой дом и квартира.

Тимур Меджитов – министр информатизации и связи Удмуртии получил 4 209 373,52 рубля. У него имеется земельный участок, квартира, общая с супругой, кладовая, автомобиль «Митсубиси Оутлэндер». Жена, заработавшая 373 113,43 рубля, имеет помимо общей с супругом квартиры, долю в еще одной квартире. Также долю в квартире имеет один из детей Меджитовых.

Несколько меньше заработал постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич - 3 826 885,05 рубля. В его списке недвижимости двухкомнатная квартира и общая с женой трехкомнатная квартира. Супруга Хомича в прошлом году получила 1 350 269,36 рубля, она имеет квартиру и еще одну общую с мужем квартиру, автомобиль «Рено Каптюр». В пользовании семьи двухкомнатная квартира.

Исполняющий обязанности начальника ГУ по Госнадзору Удмуртии Евгений Поздеев заработал 3 612 898,10 рубля. В его собственности машина «Хендай Крета» и прицеп. В пользовании квартира, гараж, участок под гаражом.

Анатолий Строков – заместитель председателя правительства республики, получил 3 316 387,44 рубля. У него есть две квартиры и машина «Киа Соренто», в пользовании – квартира.

Мнистр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова заработала 3 270 509,39 рубля. В её собственности есть квартира, а в пользовании вместе с ребенком - жилой дом, земельный участок и квартира.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заработал 3 077 351,08 рубля, его супруга – 422 914 рублей. У них есть двухкомнатная квартира. Всего у их семьи с двумя детьми в пользовании находятся жилой дом, земельный участок, квартира.

Татьяна Чуракова, министр соцполитики Удмуртии, задекларировала 2 911 704,05 рубля. Она имеет квартиру, а в пользовании жилой дом и три земельных участка. Ее супруг, заработавший 591 969,95 рубля, также имеет общую с женой квартиру, 3 земельных участок, жилой дом, 2 квартиры, автомобиль «Опель Зафира».

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов смог заработать 2 409 245,82 рубля, а его супруга - 3 414 350,86 рубля. У него в собственности – два садовых земельных участка, жилой дом, две квартиры, хозпостройка, баня. В пользовании – два садовых участка и дом с квартирой. Его жена является собственницей дома и двух земельных участок, а в пользовании у нее все то, что находится в собственности у ее супруга.

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева отразила в декларации 2 151 585,50 рубля. В ее собственности есть 9/10 доли квартиры, квартира, автомобиль «Опель Астра». В пользовании – земельный участок, гараж. Супруг Авдеевой получил 266 771,09 рубля. У него имеется 1/10 доля в квартире, земельный участок, автомобиль «Мерседес Бенц Е-200». В пользовании – гараж.

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев получил доход в размере 2 090 821,44 рубля. У него есть 2 земельных участка, один из которых для застройки, второй – сельскохозяйственного назначения, а также квартира, автомобиль «ВАЗ 2106» и мотоцикл «Иж П5». Супруга в собственности ничего не имеет, в прошлом году получила 454 028,60 рубля. В ее пользовании 3 земельных участка и квартира.

Министр здравоохранения Георгий Щербак получил в 2020 году 2 075 240,23 рубля. Он является собственником двух земельных участков, жилого дома, нежилого здания, автомобилей «Крайслер РТ Cruiser», «Форд Эксплорер», «Мазда Титан», «Митсубиси Файтер». В пользовании две квартиры. Его супруга получила 1 781 811,76 рубля, имеет квартиру, а в пользовании дом, здание, два участка.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова в декларацию внесла сведения о 2 065 885,62 рубля доходов. У нее в собственности две квартиры и одна квартира в пользовании.

Министр имущественных отношений Анна Боталова получила 1 955 453,56 рубля. Министр имеет квартиру, долю в гараже, автомобиль «Шевроле Лачетти», в пользовании участок под гаражом.

Министр по физической культуре и спорту региона заработал 1 936 416,98 рубля. В его собственности квартира и автомобиль «Инфинити FX50», в пользовании – квартира. Жена Варшавского заработала 1 371 019,64 рубля. В пользовании ее и трех детей по две квартиры.

Министр транспорта республики Алексей Горбачев получил 1 921 689,20 рубля. У него есть машина «Митсубиси Оутлэндер», а в пользовании земельный участок. У жены, которая получила 652 056,82 рубля, есть квартира, в пользовании их ребенка – квартира.

Начальник ГУ ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов получил доход в размере 1 887 607,05 рубля. У него есть квартира. Его жена заработала 250 681,47 рубля, в ее собственности недвижимости нет, но в пользовании у нее и двух детей имеется квартира.

Виктор Лашкарев – министр промышленности и торговли Удмуртии, заработал 1 882 723,12 рубля. У него имеется квартира, доля в жилом доме, часть земельного участка и доля на еще одном участке. Также автомобиль «Форд Фокус» и «Ниссан Патфайндер». В пользовании Лашкарева жилой дом, земельный участок, 2 гаража, квартира, два участка для гаража, два дачных участка. Его жена получила 556 593,27 рубля. У нее есть часть земельного участка, доля в жилом доме и квартира. В пользовании – квартира, участок и дом.

Министр экономики региона Михаил Тумин указал доход в размере 1 878 500,51 рубля. У него есть 1/5 доля в квартире, автомобиль «Киа Спортейдж», в пользовании две квартиры. На супругу записана 1/3 доли в квартире, квартира, машина «Форд Фиеста».

Министр нацполитики Лариса Буранова заработала в 2020 году 1 854 146,10 рубля, ездит на автомобиле «Рено Аркана», имеет земельный участок, дом, квартиру и долю в квартире.

Министр природных ресурсов Денис Удалов заработал 1 836 979,04 рубля. У него в собственности по доле в двух квартирах, жилой дом и земельный участок. Его супруга задекларировала 704 166,06 рубля, доли в двух квартирах, гараж. В пользовании у нее земельный участок, участок под гаражом, дом и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Меньше всех из членов правительства заработал председатель Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Шутов - 1 488 186,78 рубля. У него есть земельный участок, жилой дом и квартира, а также машина «Субару Форестер». У жены имеется автомобиль «Киа Спортейдж SLS», квартира. Заработала она 939 934,05 рубля.

Отметим, что в декларации учитывались и иные доходы, в том числе и от продажи имущества.

Напомним, глава Удмуртии заработал 4,8 млн рублей.