Зоопарк Удмуртии отправил яйца японских журавлей в Амурскую область

Живые эмбрионы прибыли в Хинганский заповедник для восполнения популяции исчезающих птиц.

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии отправил 4 яйца японских и даурских журавлей в Амурскую область. Живые эмбрионы прибыли в Хинганский заповедник для восполнения популяции исчезающих птиц, сообщает пресс-служба зоопарка.

Будущие журавлята пробыли в пути почти 3 дня. Перевозка осуществлялась в специальном контейнере-инкубаторе. На пути в Москву к живому грузу из Удмуртии сотрудники Окского заповедника добавили еще 4 журавлиных яйца. Специалист, который сопровождал ценную посылку, постоянно следил за температурой и периодически переворачивал яйца, как это делает в природе птица-наседка.

Несмотря на сложные условия транспортировки - долгая дорога на автомобиле и восьмичасовой перелет - яйца доставлены в жизнеспособном состоянии и помещены в инкубатор. Сотрудники зоопарка надеются, что малыши успешно вылупятся и будут здоровы. Уже через год их можно будет выпустить в природу для пополнения популяции этих исчезающих птиц.

Напомним, ижевский зоосад участвует в программе «Сохранение журавлей Евразии» с 2015 года. От пары японских журавлей, живущих в Удмуртии, уже выращено и выпущено в природу 3 молодые птицы. Самый первый птенец по кличке Итыкжак, попавший на волю в 2016 году, уже нашел себе пару.