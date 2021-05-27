Университет возобновит подготовку специалистов в интересах Министерства обороны.

Ижевск. Удмуртия. В ИжГТУ вновь откроют военную кафедру. Университет возобновит подготовку специалистов в интересах Министерства обороны, рассказал ректор вуза Валерий Грахов.

Напомним, военную кафедру в Ижевском государственном техническом университете закрыли 13 лет назад. До этого юноши-студенты параллельно с высшим техническим образованием получали и военно-учетную специальность. Сейчас решено вернуться к этой работе.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с руководителями ведущих инженерных вузов страны. Речь шла о расширении доступности военного образования для молодежи. Возродить военные кафедры в гражданских вузах – одно из поручений президента страны, озвученное в ходе недавнего послания Федеральному собранию.

По словам Валерия Грахова, военно-учебный центр будет открыт в ближайшие месяцы. «Предстоит большая организационная работа, однако в университете сохранилась учебно-методическая база военной кафедры, работает клуб офицеров», - отметил ректор ИжГТУ.

Зачисление на военную кафедру будет проходить на конкурсной основе. Молодые люди смогут получить как высшее, так и среднее специальное военное образование с присвоением звания «лейтенант» и «сержант» соответственно.