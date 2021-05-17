В Удмуртии 22 мая запретят продажу алкоголя

В этот день пройдут Последние звонки.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 22 мая не будут продавать алкоголь. Об этом ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил министр промышленности республики Виктор Лашкарев со ссылкой на положения регионального закона "Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики".
Напомним, в этот день в школах пройдут Последние звонки. Министерство совместно с полицией выйдет с контрольными проверками для выявления недобросовестных предпринимателей, которые, несмотря на запрет, реализуют алкогольные напитки.