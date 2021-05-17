В Удмуртии 22 мая запретят продажу алкоголя

В этот день пройдут Последние звонки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 22 мая не будут продавать алкоголь. Об этом ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил министр промышленности республики Виктор Лашкарев со ссылкой на положения регионального закона "Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики".