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В Удмуртии 22 мая запретят продажу алкоголя

09:40, 17 мая, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии 22 мая запретят продажу алкоголя
09:40, 17 мая, 2021
Анна Торхова
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#школа
Фото: pixabay.com
246
0

В этот день пройдут Последние звонки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 22 мая не будут продавать алкоголь. Об этом ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил министр промышленности республики Виктор Лашкарев со ссылкой на положения регионального закона "Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики".
Напомним, в этот день в школах пройдут Последние звонки. Министерство совместно с полицией выйдет с контрольными проверками для выявления недобросовестных предпринимателей, которые, несмотря на запрет, реализуют алкогольные напитки.
 
09:40, 17 мая, 2021
Анна Торхова
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#школа