Итоги дня: голосование за объекты благоустройства в Удмуртии и дожди на Первомай

О самых главных новостях понедельника, 26 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на понедельник скончались две пациентки с ковидом. В республике зарегистрировали 58 новых случаев заражения.

Возвращение:

Директором цирка Удмуртии вновь стал Дмитрий Иванов. У Андрея Лещинского закончился контракт.

Из года в год:

Поверхностный сбор снарядов и их частей с территории бывшей воинской части в Пугачево завершат к середине лета. В настоящее время подрядчик очистил 87% территории.

Голосуем:

В Удмуртии стартовало голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. В Ижевске в список попали: Центральная площадь, парк Березовая роща и парк Тишино.

Отступила:

Угроза подтопления населенных пунктов Удмуртии почти миновала. Неприятности могут принести пруды, которые находятся в лесах.

Архивы:

В Завьяловском районе поднимут документы, чтобы разобраться в истории с выселением многодетной семьи. Жителям предлагали переехать в общежитие, но они отказались.

Прохладно:

В ближайшую ночь в отдельных районах Удмуртии пройдет мокрый снег. Первого мая ожидаются дожди и сильный ветер.