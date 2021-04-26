Итоги дня: голосование за объекты благоустройства в Удмуртии и дожди на Первомай

О самых главных новостях понедельника, 26 апреля.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на понедельник скончались две пациентки с ковидом. В республике зарегистрировали 58 новых случаев заражения.
Возвращение:
Директором цирка Удмуртии вновь стал Дмитрий Иванов. У Андрея Лещинского закончился контракт.
Из года в год:
Поверхностный сбор снарядов и их частей с территории бывшей воинской части в Пугачево завершат к середине лета. В настоящее время подрядчик очистил 87% территории.
Голосуем:
В Удмуртии стартовало голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. В Ижевске в список попали: Центральная площадь, парк Березовая роща и парк Тишино.
Отступила:
Угроза подтопления населенных пунктов Удмуртии почти миновала. Неприятности могут принести пруды, которые находятся в лесах.
Архивы:
В Завьяловском районе поднимут документы, чтобы разобраться в истории с выселением многодетной семьи. Жителям предлагали переехать в общежитие, но они отказались.
Прохладно:
В ближайшую ночь в отдельных районах Удмуртии пройдет мокрый снег. Первого мая ожидаются дожди и сильный ветер.