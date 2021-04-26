В ближайшую неделю в Удмуртии ожидаются дожди со снегом

Порывы ветра останутся сильными.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохранится прохладная и ветреная погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

В ночь на 27 апреля в Удмуртии пройдёт дождь, в отдельных районах ожидается мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха — 0…+5 градусов Цельсия.

В течение дня воздух прогреется до +10…+15 градусов, осадков не ожидается, а ветер начнёт стихать.

Однако 28 апреля дожди вернутся, местами — со снегом. Ветер днём достигнет 9-14 м/с. Температура ночью составит 0…+5 градусов, днём — +7…+12 градусов.

29 апреля температура воздуха не поменяется, сильный ветер сохранится вместе с дождливой погодой.

На первомай пройдут дожди, а ветер усилится. Температура воздуха днём — +12…+17 градусов и далее будет повышаться.