Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В республике выявили 58 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались две женщины с коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», одной из них было 53 года, второй – 69 лет.

За последние сутки в республике выявили 58 новых случаев заражения ковидом. Среди заболевших 31 житель Ижевска, 15 - Увинского района, 4 - Алнашского района, 2 - Сарапула, по одному случаю зарегистрировано в Дебесском, Игринском, Кезском, Сарапульском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах.

Врачи выписали еще 69 выздоровевших пациентов.

С начала пандемии в Удмуртии выявили 32 555 случаев заражения коронавирусом, 29 207 человек выздоровели, 412 – скончались.