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Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

09:20, 26 апреля, 2021
Дарья Саушина
Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии
09:20, 26 апреля, 2021
Дарья Саушина
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#коронавирус\n#Удмуртия\n#здоровье
Фото: twenty20.com
269
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В республике выявили 58 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались две женщины с коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», одной из них было 53 года, второй – 69 лет.

За последние сутки в республике выявили 58 новых случаев заражения ковидом. Среди заболевших 31 житель Ижевска, 15 - Увинского района, 4 - Алнашского района, 2 - Сарапула, по одному случаю зарегистрировано в Дебесском, Игринском, Кезском, Сарапульском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах.

Врачи выписали еще 69 выздоровевших пациентов.

С начала пандемии в Удмуртии выявили 32 555 случаев заражения коронавирусом, 29 207 человек выздоровели, 412 – скончались.

09:20, 26 апреля, 2021
Дарья Саушина
269
0
#коронавирус\n#Удмуртия\n#здоровье