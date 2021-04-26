Оно продлится до 30 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовало голосование по объектам благоустройства на 2022 год.

Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на специально созданной онлайн-платформе.

Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться через Госуслуги или с помощью номера телефона. Далее нужно выбрать свой регион и муниципалитет. После этого откроется список общественных пространств, с подробным описанием и проектными фотографиями.

Так, в Ижевске можно проголосовать за третий этап благоустройства Центральной площади, парк Берёзовая роща на улице Авангардной и парк Тишино на улице Союзной.

Для Воткинска представлены два дизайн-проекта сквера у железнодорожного вокзала.

В Глазове предлагается отдать голос по двум проектам бульвара.

В Можге можно проголосовать за благоустройство сквера на улице Вокзальной, детского парка или набережной Можгинского пруда.

Для Сарапула подготовили проекты игровой зоны для детей, центральной парковой зоны и роллердрома с зоной отдыха в городском саду имени Пушкина.

В Уве предлагают голосовать за благоустройство «Парка павшим героям» и «Парка деревянных скульптур».

В Игре жители могут отдать голос за территорию перед кафе «Рябинушка», пространство между храмом Иоанна Богослова и налоговой, а также за площадь перед памятником Ленину.

Принять участие в голосовании может каждый житель Удмуртии старше 14 лет.

Напомним, в 2021 году в Ижевске отреставрируют эспланаду Центральной площади, открытие которой планируется к осени, скверы Заречный и Школьный, а также территорию около Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова, в Сарапуле появится «музейный квартал», в Воткинске благоустроят набережную, а в Глазове — обновят улицу Кирова.