Дмитрий Иванов вновь возглавил государственный цирк Удмуртии

Ранее он занимал эту должность в 2000-2009 и 2014-2016 годах.

Ижевск. Удмуртия. Бывший министр культуры Удмуртии Дмитрий Иванов занял должность директора цирка Удмуртии. Он приступит к работе с 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного цирка Удмуртии.

Иванов сменил на новом посту Андрея Лещинского, который управлял цирком с 2018 года. Сам Лещинский покидает учреждение из-за прекращения действия его контракта, а также по собственному желанию. За проделанную работу министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв вручил бывшему директору цирка благодарность.

Ранее Дмитрий Иванов возглавлял цирк Ижевска — это было в 2000-2005 году, с 2005 по 2009 годы, а потом в 2014-2016 годах, являлся директором государственного цирка Удмуртии. С 2016 по 2018 год он был директором «Росгосцирка».

Наша справка:

Дмитрий Евгеньевич Иванов родился 13 мая 1965 года в Ижевске.

1984-1987 — концертмейстер детской экспериментальной музыкально-хоровой школы № 5 в Ижевске.

1987-1990 — артист Удмуртской государственной филармонии.

1990-1994 — заместитель директора Международного джазового центра Леонида Чижика, Москва.

1995-2000 — директор благотворительного фонда «На родине П. И. Чайковского», Ижевск.

2000-2005 — директор «Ижевского государственного цирка».

2005-2009 — директор «Государственного цирка Удмуртии».

2009-2014 — министр культуры, печати и информации Удмуртской Республики.

2014-2016 — директор «Государственного цирка Удмуртии».

2016-2018 — директор «Росгосцирка».

Иванов является лауреатом Государственной премии Удмуртской Республики, ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики».