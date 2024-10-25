Жонглёр из Удмуртии выступил в Казани накануне саммита БРИКС

Казань. Татарстан. На открытии саммита БРИКС в Казани выступили циркачи из Удмуртии. Как сообщает «Байкал Дейли», Казанский цирк открыл свой 135-й сезон программой с участием артистов Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Бурятии, Удмуртии, Якутии и Татарстана.

Представление стартовало накануне саммита стран БРИКС, который проходил в столице Татарстана 22-24 октября.

«Захватывающий вольтиж из Бурятии, чудесное выступление воздушных гимнастов из Вьетнама и Якутии, дерзкая джигитовка и супер-жонглирование из Казахстана, демонстрация фантастической силы из Узбекистана, и умение ходить по канату из Башкирии, невероятное владение диаболо из Удмуртии, а ещё – экстрим-акробатика на семафоре, трепетная эквилибристика, волнующе опасная дрессура волков, весёлая клоунада и заводные танцы от балета Казанского цирка», — говорится в сообщении.