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Жонглёр из Удмуртии выступил в Казани накануне саммита БРИКС

12:20, 25 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жонглёр из Удмуртии выступил в Казани накануне саммита БРИКС
12:20, 25 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
29
0
#Удмуртия\n#цирк\n#Казань\n#БРИКС
Источник фото: ИА «Сусанин»
29
0

Многонациональное представление открыло 135-й сезон Казанского цирка.

Казань. Татарстан. На открытии саммита БРИКС в Казани выступили циркачи из Удмуртии. Как сообщает «Байкал Дейли», Казанский цирк открыл свой 135-й сезон программой с участием артистов Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Бурятии, Удмуртии, Якутии и Татарстана.

Представление стартовало накануне саммита стран БРИКС, который проходил в столице Татарстана 22-24 октября.

«Захватывающий вольтиж из Бурятии, чудесное выступление воздушных гимнастов из Вьетнама и Якутии, дерзкая джигитовка и супер-жонглирование из Казахстана, демонстрация фантастической силы из Узбекистана, и умение ходить по канату из Башкирии, невероятное владение диаболо из Удмуртии, а ещё – экстрим-акробатика на семафоре, трепетная эквилибристика, волнующе опасная дрессура волков, весёлая клоунада и заводные танцы от балета Казанского цирка», — говорится в сообщении.

12:20, 25 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
29
0
#Удмуртия\n#цирк\n#Казань\n#БРИКС