Премьера: Бабушки из Бураново выпустили клип

Работа заставит зрителя вспомнить о добром и помечтать.

Бураново. Удмуртия. Бабушки из Бураново выпустили клип на песню «Ӧсэз вӧлак усьтӥськод» («Открываешь двери нараспашку»). Участницы фольклорного коллектива записали его при поддержке проекта «Эктоника». Премьера состоялась 5 апреля.

По словам создателей клипа, данная работа заставит вспомнить самые добрые и настоящие чувства, помечтать. Одной из главных героинь стала Юлия Туктарева - дочь художественного руководителя коллектива Ольги Туктаревой.

«Отношения ко времени, жизни в ситуации «здесь и сейчас», вечным ценностям, главная из которых - отрешиться от суетности, быть собой и не отворачиваться от ближнего. И ещё - найти ЭСЭП - золотую середину во всём. Клип помог это раскрыть. Колесо - к месту. Оно прямо из удмуртской песни: «Жизнь - колесо, сердце - стекло. Не от щелчка разобьется, от дуновения», - рассказал «Сусанину» продюсер «Эктоники» Владислав Горжак.