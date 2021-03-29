  • $ 75.83 ↑
  • € 89.35 ↑

Итоги дня: редкая операция в Ижевске и отказ от электронного голосования

18:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: редкая операция в Ижевске и отказ от электронного голосования
18:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
378
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#весна\n#голосование\n#выборы\n#Воткинский завод
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
378
0

О самых главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали 80 новых случаев ковида. За сутки скончались трое пожилых пациента.
Редкая операция:
Врачи Ижевска провели сложнейшую операцию на черепе. Отскочившее колесо повредило мужчине голову, он получил черепно-мозговую травму, множественные переломы костей лица.
Современные технологии:
На выборах в Госдуму, которые пройдут осенью, в Удмуртии не планируют применять электронное голосование. Чтобы использовать систему, нужно прежде решить ряд вопросов.
Находка:
В Салехарде на дне реки нашли якорь, сделанный 200 лет назад на Воткинском заводе. 
Погода:
В середине недели погода в Удмуртии изменится, станет влажно и ветрено. Первые дни апреля будет плюсовая температура. 
18:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
378
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#весна\n#голосование\n#выборы\n#Воткинский завод