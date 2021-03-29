Итоги дня: редкая операция в Ижевске и отказ от электронного голосования

О самых главных новостях понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали 80 новых случаев ковида. За сутки скончались трое пожилых пациента.
Редкая операция:
Врачи Ижевска провели сложнейшую операцию на черепе. Отскочившее колесо повредило мужчине голову, он получил черепно-мозговую травму, множественные переломы костей лица.
Современные технологии:
На выборах в Госдуму, которые пройдут осенью, в Удмуртии не планируют применять электронное голосование. Чтобы использовать систему, нужно прежде решить ряд вопросов.
Находка:
В Салехарде на дне реки нашли якорь, сделанный 200 лет назад на Воткинском заводе.
Погода:
В середине недели погода в Удмуртии изменится, станет влажно и ветрено. Первые дни апреля будет плюсовая температура.