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Ветрено и влажно будет в Удмуртии с середины недели

12:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
Ветрено и влажно будет в Удмуртии с середины недели
12:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
305
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна
Фото: pixabay.com
305
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Первые дни апреля будут теплыми.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 марта будет солнечно, днем воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр
Утром, из-за небольшого ночного минуса, ожидается гололедица. 
Погода изменится только в среду. 31 марта усилится ветер, его порывы достигнут 15-17 м/c. Ночью будет -1, -6, днем +2, +7. До конца недели временами будут идти дожди и мокрый снег, но температуры будут выше климатических норм.  
В первые дни апреля жителей тоже ждет "плюс". Ночью 0, +5, днем +3,+8. 
По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха существенно не изменится, местами пройдут осадки. 
Отметим, что 25 марта Удмуртия обновила температурный рекорд 1981 года на 7,5 градуса по Цельсию, а 26 марта побила рекорд, державшийся с 1939 года. В этот день воздух прогрелся до 10,2 градусов, превысив прежний показатель на 9,7 градуса. 
 
12:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
305
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна