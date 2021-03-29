Ветрено и влажно будет в Удмуртии с середины недели

Первые дни апреля будут теплыми.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 марта будет солнечно, днем воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр

Утром, из-за небольшого ночного минуса, ожидается гололедица.

Погода изменится только в среду. 31 марта усилится ветер, его порывы достигнут 15-17 м/c. Ночью будет -1, -6, днем +2, +7. До конца недели временами будут идти дожди и мокрый снег, но температуры будут выше климатических норм.

В первые дни апреля жителей тоже ждет "плюс". Ночью 0, +5, днем +3,+8.

По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные температура воздуха существенно не изменится, местами пройдут осадки.

Отметим, что 25 марта Удмуртия обновила температурный рекорд 1981 года на 7,5 градуса по Цельсию, а 26 марта побила рекорд, державшийся с 1939 года. В этот день воздух прогрелся до 10,2 градусов, превысив прежний показатель на 9,7 градуса.