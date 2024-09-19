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Выставка в Национальном музее Удмуртии открылась в честь юбилея Воткинского завода

12:35, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Выставка в Национальном музее Удмуртии открылась в честь юбилея Воткинского завода
12:35, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Воткинский завод\n#выставка
Фото: Наталья Тойкина
65
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Гости смогут познакомиться с ценными фотографиями и документами предприятия.

Воткинск. Удмуртия. В честь юбилея Воткинского завода и Дня оружейника в Национальном музее УР имени Кузебая Герда открылась выставка (6+). Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина в соцсетях.

По случаю своего 265-летия завод открыл для публики доступ к собранию ценных и редких предметов истории — фотографии, макеты и документы.

Гости выставки познакомятся с работами воткинских мастеровых: якоря, мосты через Москву-реку, Петропавловский шпиль в Санкт-Петербурге.

«Один из блоков на выставке отведен работе завода в годы Великой Отечественной войны», — рассказала Наталья Тойкина.

12:35, 19 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Воткинский завод\n#выставка