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На телеканале «Звезда» выйдет специальный выпуск о Воткинском заводе

12:15, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
На телеканале «Звезда» выйдет специальный выпуск о Воткинском заводе
12:15, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Воткинск\n#Воткинский завод\n#Военная приёмка\n#Звезда\n#Удмуртия
Фото: АО «Воткинский завод»
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Программа «Военная приёмка» начнётся 22 сентября в 10:55.

Воткинск. Удмуртия. Съёмочная группа федерального телеканала «Звезда» побывала на Воткинском заводе. Об этом рассказала пресс-служба предприятия на своей странице «ВКонтакте».

Очередной выпуск «Военной приёмки», который выйдет 22 сентября в 10:55 утра, будет целиком посвящён Воткинскому заводу. Ведущий программы Алексей Егоров признался, что его впечатлили масштабы предприятия, а также заводчане, болеющие душой за своё дело.

В пресс-службе напоминают, что впервые съёмочная группа известной программы побывала в Воткинске в 2014 году. Тогда снимали небольшой сюжет для фильма «Царь-лодка», рассказывающего о подводном ракетном крейсере «Владимир Мономах».

12:15, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
91
0
#Воткинск\n#Воткинский завод\n#Военная приёмка\n#Звезда\n#Удмуртия