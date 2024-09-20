На телеканале «Звезда» выйдет специальный выпуск о Воткинском заводе

Воткинск. Удмуртия. Съёмочная группа федерального телеканала «Звезда» побывала на Воткинском заводе. Об этом рассказала пресс-служба предприятия на своей странице «ВКонтакте».

Очередной выпуск «Военной приёмки», который выйдет 22 сентября в 10:55 утра, будет целиком посвящён Воткинскому заводу. Ведущий программы Алексей Егоров признался, что его впечатлили масштабы предприятия, а также заводчане, болеющие душой за своё дело.

В пресс-службе напоминают, что впервые съёмочная группа известной программы побывала в Воткинске в 2014 году. Тогда снимали небольшой сюжет для фильма «Царь-лодка», рассказывающего о подводном ракетном крейсере «Владимир Мономах».