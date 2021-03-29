В Удмуртии врачи-нейрохирурги смогли восстановить череп мужчины, поврежденный отскочившим колесом

Также операция была направлена на эстетическое восстановление лица.

Ижевск. Удмуртия. Нейрохирурги Ижевска восстановили форму черепа пациента, установив титановый трансплантат, и попытались восстановить эстетическую форму лица. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Год назад в голову 36-летнего мужчины попала металлическая часть колеса, лопнувшего при ремонте. Он получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей лица и черепа, обширные раны лобной области и лица.

Пациента доставили в Ижевск, где врачи пытались сохранить его жизнь. В результате операции мужчина потерял зрение, но спустя год смог восстановиться до ясного сознания с возможностью обслуживать себя, контролировать поведение, самостоятельно ходить и общаться.

Далее стало необходимо защитить мозг и восстановить форму лица. Современная методика виртуальной 3D-реконструкции позволила создать индивидуальный имплантат.

В марте 2021 года мужчине провели вторую операцию, которая длилась 3,5 часа. Нейрохирурги восстановили форму черепа, установив титановый трансплантат. Также операция была направлена на эстетическое восстановление внешности человека.