Коронавирус в Удмуртии: три пациента скончались и 73 жителя выздоровели

Положительный анализ оказался еще у 80 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 80 новых случаев ковида. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Коронавирус подтвердился у 43 жителей Ижевска, 8 жителей Игринского района, 6 жителей Глазова, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Дебесского района, 5 жителей Увинского района, 3 жителей Воткинского района, по одному случаю выявили в Сарапуле, Глазовском, Сюмсинском, Шарканском районах.

По данным на понедельник, 29 марта, 73 пациента вылечились от инфекции. За сутки скончались 3 пациента - женщине был 71 год, мужчинам 87 лет и 71 год.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зафиксировали 30 594 случая коронавирусной инфекции. 27 140 человек выздоровели, 380 скончались. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 89 человек.