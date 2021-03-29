Удмуртия не планирует применять электронное голосование на выборах в Госдуму

Скорее всего, такую возможность опробуют на региональных выборах в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия не намерена использовать электронное голосование на выборах в Госдуму осенью 2021 года. Об этом журналистам рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Вениамин Соломенников.

«Да, за ДЭГом (дистанционным электронным голосованием – прим. ред.) – будущее. Мы ж не ретрограды, мы понимаем, что от прогресса не уйти. Причем это будущее – завтрашнее, даже не послезавтрашнее», - отметил он. Однако при использовании такой системы необходимо решить ряд вопросов. Это и технические возможности, и юридические моменты, в том числе, обработка персональных данных, и финансовые вопросы. Кроме того, не до конца проработан механизм наблюдения за ходом голосования.

Председатель ЦИК Удмуртии отметил, что 19 сентября в Удмуртии пройдут не только выборы в Госдуму. Состоятся также выборы представительных органов власти образованных округов. Это добавит трудностей при применении электронного голосования.

«Мы надеемся, что 9 регионов уже официально дали добро (на применение ДЭГ на выборах в этом году – прим. ред.), и центральная комиссия их опыт будет тиражировать. Мои осторожные предпосылки, что в 2022 году мы уже должны быть готовы», - сказал Вениамин Соломенников.

В 2022 году в Удмуртии пройдут выборы главы республики и депутатов Госсовета региона.