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Воткинский завод награжден Орденом «За доблестный труд»

10:24, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Воткинский завод награжден Орденом «За доблестный труд»
10:24, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
242
0
#Воткинский завод\n#Воткинск\n#ОПК
Фото: АО "Воткинский завод"
242
0

Президент России подписал Указ о присвоении награды

Воткинск. Удмуртия. 27 сентября на торжественном собрании по случаю 265-летия создания Воткинского завода коллектив предприятия был награжден Орденом «За доблестный труд». 

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении награды коллективу Воткинского завода за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России. В настоящее время на градообразующем предприятии трудятся 12 тысяч человек. 

Как сказал глава Удмуртии Александр Бречалов на собрании в Воткинске, работники завода сделали 240 тысяч пушечных ядер во время Отечественной войны 1812 года и 18 тысяч якорей для российского флота. В 21 веке сотрудники  участвовали в создании адронного коллайдера и современных атомных подводных лодок.

 

 

10:24, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
242
0
#Воткинский завод\n#Воткинск\n#ОПК