Воткинский завод награжден Орденом «За доблестный труд»

Воткинск. Удмуртия. 27 сентября на торжественном собрании по случаю 265-летия создания Воткинского завода коллектив предприятия был награжден Орденом «За доблестный труд».

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении награды коллективу Воткинского завода за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России. В настоящее время на градообразующем предприятии трудятся 12 тысяч человек.

Как сказал глава Удмуртии Александр Бречалов на собрании в Воткинске, работники завода сделали 240 тысяч пушечных ядер во время Отечественной войны 1812 года и 18 тысяч якорей для российского флота. В 21 веке сотрудники участвовали в создании адронного коллайдера и современных атомных подводных лодок.