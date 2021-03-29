Якорь 19 века из Удмуртии нашли в Заполярье

Изделие Воткинского завода подняли со дна реки в Салехарде.

Воткинск. Удмуртия. Якорь, произведенный в 19 веке в Удмуртии, нашли в Салехарде. Из местной реки Полуй энтузиасты подняли якорь, который идентифицировал известный в Заполярье краевед Геннадий Сысолятин. Об этом пишет издание Воткинского завода «Трудовая вахта». То, что якорь произведен примерно 200 лет назад именно в Удмуртии, на Воткинском заводе, определили по форме лапы. Причем, это уже третья подобная находка за последние 30 лет.

Наша справка: производство якорей на Воткинском заводе началось в конце XVIII века. Завод делал якоря различных систем весом от 3 до 336 пудов (от 50 килограммов до 5,5 тонны). Например, якорь системы Паркера весом 20 пудов изготовлялся артелью около 20 суток, а на 280-пудовый якорь требовалось уже 200 суток. Из общего объема якорного производства на Урале на долю Воткинского завода приходилось 62%.