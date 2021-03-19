В Ижевске прошли учения по ликвидации последствий железнодорожной катастрофы

В тренировке были задействованы экстренные службы города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла командно-штабная тренировка по отработке действий МЧС при ликвидации последствий железнодорожной катастрофы. Учения состоялись 18 марта.

По легенде, грузовик «КАМАЗ», перевозящий щебень, врезался в движущийся по железнодорожным путям состав с цистернами, доверху заполненными нефтепродуктами. В результате столкновения три «танка» сошли с рельсов, в одном произошла утечка. Возник пожар и угроза перекидывания огня на ближайшие постройки.

Согласно вводной, пять человек погибли: водитель грузовика и 4 пешехода. Травмы получили 12 человек. Для населения, попавшего в опасную зону, организовали пункты временного пребывания. За обстановкой следили с помощью беспилотника, который проверял воздух при помощи газоанализатора.

Проведено тренировочное оповещение жителей, в том числе и с воздуха, о ЧС.

«Работа с железнодорожными цистернами в зимний период осложняется тем, что подъездные пути чаще всего не чищены от снега. Это делается по ходу ликвидации последствий аварии. Также существует опасность разлива опасных жидкостей, которые необходимо локализовать. Для этого и отрабатывается слаженная работа экстренных служб», — сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республики Пётр Фомин.

По результатам тренировки будет проведён анализ действий спасателей и работы техники, дана оценка их готовности к ликвидации подобных аварий.

Отметим, что 19 марта также прошла тренировка сил МЧС, но уже в центре города, в Государственном русском драмтеатре, где по легенде произошёл пожар.