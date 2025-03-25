Глазов. Удмуртия. В Глазове 25 марта состоятся пожарно-тактические учения по ликвидации ландшафтных пожаров (18+). Об этом сообщает администрация города.

В них примут участие все городские службы. Во время тренировки будут отрабатываться действия на случай реальной угрозы.

«Именно с учениями будет связано скопление людей и техники в районе улиц Техническая, Удмуртская, Георгиевское кольцо», – говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие.