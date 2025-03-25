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В Глазове 25 марта пройдут пожарно-тактические учения

09:40, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Глазове 25 марта пройдут пожарно-тактические учения
09:40, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#учения\n#МЧС Удмуртии\n#пожарные\n#пожарная безопасность
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ожидается скопление техники и людей на улицах Технической, Удмуртской и Георгиевском кольце.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 25 марта состоятся пожарно-тактические учения по ликвидации ландшафтных пожаров (18+). Об этом сообщает администрация города.

В них примут участие все городские службы. Во время тренировки будут отрабатываться действия на случай реальной угрозы.

«Именно с учениями будет связано скопление людей и техники в районе улиц Техническая, Удмуртская, Георгиевское кольцо», – говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие.

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09:40, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#учения\n#МЧС Удмуртии\n#пожарные\n#пожарная безопасность