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Антитеррористическое учение прошло в Ярском и Глазовском районах Удмуртии

17:50, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Антитеррористическое учение прошло в Ярском и Глазовском районах Удмуртии
17:50, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазовский район\n#Удмуртия\n#учения\n#УФСБ по Удмуртии
Источник фото: УФСБ России по Удмуртии
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Органы ликвидировали угрозу, связанную с уничтожением объектов транспортной инфраструктуры.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском и Ярском районах Удмуртии 21 февраля провели антитеррористическое учение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

В мероприятии задействовали территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти и местного самоуправления Удмуртии. 

Учение было нужно, чтобы усовершенствовать взаимодействие правоохранительных структур и органов местного самоуправления во время мероприятий по ликвидации террористической угрозы. Отмечается, что угроза была связана с возможным уничтожением объектов транспортной инфраструктуры. 

Учения позволили выработать решения, которые помогут повысить эффективность взаимодействия сил и средств оперативного штаба для борьбы с терроризмом.  

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17:50, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#учения\n#УФСБ по Удмуртии