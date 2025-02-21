Глазов. Удмуртия. В Глазовском и Ярском районах Удмуртии 21 февраля провели антитеррористическое учение. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

В мероприятии задействовали территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти и местного самоуправления Удмуртии.

Учение было нужно, чтобы усовершенствовать взаимодействие правоохранительных структур и органов местного самоуправления во время мероприятий по ликвидации террористической угрозы. Отмечается, что угроза была связана с возможным уничтожением объектов транспортной инфраструктуры.

Учения позволили выработать решения, которые помогут повысить эффективность взаимодействия сил и средств оперативного штаба для борьбы с терроризмом.