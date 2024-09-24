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В Удмуртии пройдут четыре пожарно-тактических учения

10:00, 24 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии пройдут четыре пожарно-тактических учения
10:00, 24 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дебесы\n#Малая Пурга\n#МЧС\n#учения
Фото: МЧС Удмуртии
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Пожарные будут тренироваться в Ижевске, Малой Пурге и в селе Дебёсы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за неделю МЧС проведёт четыре пожарно-тактических учения. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ Удмуртии.

Во вторник, 24 сентября, учения пройдут около ЖК Matrёshka city по адресу проспект Михаила Калашникова, 21. Начало в 11:00.

В среду, 25 сентября, пройдут учения в селе Дебесы по адресу улица Андронова, 32. Начало в 11:00.

В четверг, 26 сентября, в Малой Пурге учения состоятся около Администрации Малопургинского района по адресу площадь Победы, 1. Начало в 10:00.

В четверг, 26 сентября, АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по адресу Новоажимова, 12. Начало учений в 14:00.

В министерстве попросили сохранять спокойствие и не паниковать в случае обнаружения скопления спецтехники.

10:00, 24 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дебесы\n#Малая Пурга\n#МЧС\n#учения