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В Ижевске 12 сентября пройдут пожарно-тактические учения на заводе «Купол»

14:05, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске 12 сентября пройдут пожарно-тактические учения на заводе «Купол»
14:05, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
68
0
#Ижевск\n#МЧС\n#учения\n#завод купол
Фото: arzik2
68
0

Учения начнутся в 10:30 в районе перекрёстка улиц Ленина и 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 сентября на электромеханическом заводе «Купол» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртской Республике.

В 10:30 ожидается скопление техники и сотрудников в районе перекрёстка улиц Ленина и 40 лет Победы.

«Просьба к населению сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб», – предупреждают в ведомстве.

14:05, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
68
0
#Ижевск\n#МЧС\n#учения\n#завод купол