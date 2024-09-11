В Ижевске 12 сентября пройдут пожарно-тактические учения на заводе «Купол»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 сентября на электромеханическом заводе «Купол» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртской Республике.

В 10:30 ожидается скопление техники и сотрудников в районе перекрёстка улиц Ленина и 40 лет Победы.

«Просьба к населению сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб», – предупреждают в ведомстве.