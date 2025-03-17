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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Командно-штабное учение спасателей пройдёт в Удмуртии

16:10, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Командно-штабное учение спасателей пройдёт в Удмуртии
16:10, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учения
Источник фото: ГУ МЧС по УР
14
0

Жителей республики призвали не волноваться, если встретят скопление спецтехники.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт командно-штабное учение 18 и 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

Тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии. Основные показательные мероприятия — в Ижевске. 

«Не волнуемся при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб. Сохраняем спокойствие, учения плановые», — призвали в ведомстве.

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16:10, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учения