Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт командно-штабное учение 18 и 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

Тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии. Основные показательные мероприятия — в Ижевске.

«Не волнуемся при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб. Сохраняем спокойствие, учения плановые», — призвали в ведомстве.