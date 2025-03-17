Жителей республики призвали не волноваться, если встретят скопление спецтехники.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт командно-штабное учение 18 и 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.
Силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.
Тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии. Основные показательные мероприятия — в Ижевске.
«Не волнуемся при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб. Сохраняем спокойствие, учения плановые», — призвали в ведомстве.
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