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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии проходят учения по ликвидации ЧС во время весеннего половодья

12:20, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии проходят учения по ликвидации ЧС во время весеннего половодья
12:20, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
97
0
#Камбарка\n#Ижевск\n#Сарапул\n#учения\n#МЧС Удмуртии\n#половодье\n#весна\n#дорога
Источник фото: ИА «Сусанин»
97
0

Они продлятся два дня.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии 19 и 20 февраля 2025 года пройдут командно-штабные учения сил РСЧС. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

«Будут отработаны вопросы безопасного пропуска весеннего половодья и прохождения сезона ландшафтных и лесных пожаров», – говорится в сообщении.

В первый день,19 февраля, состоится теоретическая часть. Во второй, 20 февраля, пройдут практические учения в Камбарском районе – ожидается движение большого количества спецтехники по дороге «Ижевск – Сарапул – Камбарка», а также её скопление в месте учений.

В МЧС просят сохранять спокойствие.

12:20, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
97
0
#Камбарка\n#Ижевск\n#Сарапул\n#учения\n#МЧС Удмуртии\n#половодье\n#весна\n#дорога