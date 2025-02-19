Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии 19 и 20 февраля 2025 года пройдут командно-штабные учения сил РСЧС. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

«Будут отработаны вопросы безопасного пропуска весеннего половодья и прохождения сезона ландшафтных и лесных пожаров», – говорится в сообщении.

В первый день,19 февраля, состоится теоретическая часть. Во второй, 20 февраля, пройдут практические учения в Камбарском районе – ожидается движение большого количества спецтехники по дороге «Ижевск – Сарапул – Камбарка», а также её скопление в месте учений.

В МЧС просят сохранять спокойствие.