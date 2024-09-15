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США разместили пусковые установки HIMARS на Алеутских островах

14:26, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
США разместили пусковые установки HIMARS на Алеутских островах
14:26, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#США\n#учения
Фото: Unsplash
80
0

Это стало ответом на российские учения «Океан-2024».

США. В ответ на военно-морские учения «Океан-2024» США разместили на Алеутских островах пусковые установки HIMARS. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в частности, пусковые установки и контрбатарейный радар появились на острове Шемья.

Российские учения проводятся с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. В маневрах принимают участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 90 тыс. военнослужащих. 

14:26, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
80
0
#США\n#учения