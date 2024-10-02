Около ТЭЦ-2 в Ижевске проведут тренировку по гражданской обороне

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе проведут тренировку по гражданской обороне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Всероссийская штабная тренировка запланирована на 3-4 октября. В Ижевске учения пройдут около территории ТЭЦ-2. У объекта и на дорогах города можно будет заметить много спецтехники экстренных служб, поэтому горожан просят не волноваться и сохранять спокойствие.

За два дня тренировки состоятся во всех муниципальных образованиях республики.