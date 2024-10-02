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Около ТЭЦ-2 в Ижевске проведут тренировку по гражданской обороне

15:50, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Около ТЭЦ-2 в Ижевске проведут тренировку по гражданской обороне
15:50, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#учения
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
91
0

На месте ожидается большое скопление спецтехники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе проведут тренировку по гражданской обороне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Всероссийская штабная тренировка запланирована на 3-4 октября. В Ижевске учения пройдут около территории ТЭЦ-2. У объекта и на дорогах города можно будет заметить много спецтехники экстренных служб, поэтому горожан просят не волноваться и сохранять спокойствие.

За два дня тренировки состоятся во всех муниципальных образованиях республики.

15:50, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#учения