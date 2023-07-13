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В Сюмсинском районе потушили горящий торфяник

18:07, 13 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Сюмсинском районе потушили горящий торфяник
18:07, 13 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
267
0
#Удмуртия\n#Минприроды\n#торф\n#пожары
Фото: ru.freepik.com
267
0

Возгорание ликвидировали на территории бывшей торфоразработки.

Сюмси. Удмуртия. Почти сутки ушли у специалистов лесопожарной службы, чтобы потушить горящий торфяник в Сюмсинском районе. Возгорание обнаружили во вторник, 11 июля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов.

Информация о задымлении на территории Кильмезского участкового лесничества поступила в 20:01. Выехавшая на место дежурная группа выявила очаг возгорания на территории бывшей торфоразработки, специалисты вызвали подкрепление и приступили к тушению.

Своевременное обнаружение и проведенное противопожарное опахивание позволили локализовать участок возгорания на площади 0,27 га. Для ликвидации пожара были задействованы 13 специалистов и 7 единиц техники. Воду к месту возгорания подвозили на трех автоцистернах.

12 июля в 18:30 пожар был потушен. За торфяником будет вестись наблюдение во избежание новых возгораний.

18:07, 13 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
267
0
#Удмуртия\n#Минприроды\n#торф\n#пожары