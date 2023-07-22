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Лучшим лесным пожарным Удмуртии стал 19-летний огнеборец из Можги

14:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Лучшим лесным пожарным Удмуртии стал 19-летний огнеборец из Можги
14:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#конкурс\n#МЧС\n#Минприроды
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
63
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В командном зачете победили спасатели из Воткинска.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшего лесного пожарного. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Республиканский этап конкурса «Лучший лесной пожарный» прошел 21 июля на территории Яганского лесничества. Участники показали как работают с бензопилой, выполнили 30 отжиманий и 8 подтягиваний на турнике, а также прошли полосу препятствий с 18-ти литровым лесным огнетушителем за спиной.  

В командном зачете победила команда огнеборцев филиала «Воткинсклес». 

Министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что в этом году отличный результат показали новобранцы. Первое место в индивидуальном зачете досталось пожарному филиала «Можгалес» — 19-летнему Илье Логинову.

«Думаю, такой пример — отличный повод вдохновить больше ребят на выбор профессии лесного пожарного в #ГодМолодежи, объявленный главой Удмуртии Александром Бречаловым», — заявил Денис Удалов. 

Отмечается, что в 2023 году сотрудники лесопожарных формирований Удмуртии полностью ликвидировали все возгорания в первые сутки.  

14:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#конкурс\n#МЧС\n#Минприроды