Лучшим лесным пожарным Удмуртии стал 19-летний огнеборец из Можги

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшего лесного пожарного. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Республиканский этап конкурса «Лучший лесной пожарный» прошел 21 июля на территории Яганского лесничества. Участники показали как работают с бензопилой, выполнили 30 отжиманий и 8 подтягиваний на турнике, а также прошли полосу препятствий с 18-ти литровым лесным огнетушителем за спиной.

В командном зачете победила команда огнеборцев филиала «Воткинсклес».

Министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что в этом году отличный результат показали новобранцы. Первое место в индивидуальном зачете досталось пожарному филиала «Можгалес» — 19-летнему Илье Логинову.

«Думаю, такой пример — отличный повод вдохновить больше ребят на выбор профессии лесного пожарного в #ГодМолодежи, объявленный главой Удмуртии Александром Бречаловым», — заявил Денис Удалов.

Отмечается, что в 2023 году сотрудники лесопожарных формирований Удмуртии полностью ликвидировали все возгорания в первые сутки.