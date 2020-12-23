В Воткинске нарушителей масочного режима оштрафовали на сумму более 300 000 рублей

Рейды идут с апреля 2020 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске с апреля 2020 нарушители масочного режима получили штрафы на сумму более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С начала пандемии в ходе рейдов были проверены 425 объектов торговли, транспорта, общепита и предприятий сферы услуг в Воткинске, Воткинском и Шарканском районах. Нарушения масочного режима выявлены в 20% случаев, большинство из них — на объектах торговли.

На сегодняшний день составлено 14 протоколов об административном правонарушении и выписано штрафов на сумму 310 000 рублей. Пять объектов по решению суда временно закрыли.